Gabriel Cavalcanti chamado à seleção de andebol

”, disse Paulo Pereira.A convocatória para este primeiro estágio a decorrer em Rio Maior, de 26 a 30 de dezembro, integra 19 jogadores, mas ainda não é a definitiva de Paulo Pereira para o Mundial de 2023, a realizar na Suécia e Polónia, de 11 a 29 de janeiro.A preparação de Portugal para a sua segunda presença consecutiva numa fase final de um Mundial integra ainda a participação na Gjensidige Cup, em Trondheim, na Noruega, cidade talismã lusa no Euro2020, no qual terminou no sexto lugar.Após a participação no torneio norueguês, a decorrer de 5 a 7 de janeiro, com as seleções da Noruega, Estados Unidos e Brasil, a seleção portuguesa rumará para Kristianstad, para disputar o Grupo D do Mundial, com a Islândia, Coreia do Sul e Hungria.”, adianta o selecionador, acrescentando que este estágio incidira muito em aspetos físicos.Paulo Pereira aponta que Portugal vai ter jogos sucessivos no Mundial, com um dia de intervalo, e terá de estar bem preparado para eles, pelo que o foco é estar a 100% no Mundial.”, refere Paulo Pereira.A comitiva lusa está na máxima força, à exceção de João Ferraz que será baixa prolongada devido a lesão, mas os restantes atletas estão a 100% para ultimar a preparação.André Gomes, lateral esquerdo que atua no MT Melsungen integrará mais tarde a participação neste estágio, pelo que Paulo Pereira chamou ao trabalho Gabriel Cavalcanti, atleta internacional sub-21, que este ano veste as cores do BM Cisne na Liga Asobal.Em relação à lista alargada de 35 jogadores, e além de João Ferraz (HSC Suhr-Aarau, Sui), há a registar as ausências de Gilberto Duarte (Goppingen, Ale), Salvador Salvador (Sporting) e Daymaro Salina (FC Porto).Gustavo Capdeville (Benfica), Manuel Gaspar (Nantes, Fra) e Miguel Espinha (Rennes, Fra).Diogo Branquinho (FC Porto) e Leonel Fernandes (FC Porto).André Gomes (MT Melsungen, Ale), Alexandre Cavalcanti (Nantes, Fra), Fánbio Magalhães (FC Porto), Gabriel Cavalcanti (BM Cisne, Esp) e Martim Costa (Sporting).Aléxis Borges (Benfica), Luís Frade (FC Barcelona, Esp) e Victor Iturriza (FC Porto).Diogo Silva (PAUC Handeball, Fra) e Francisco Costa (Sporting).António Areia (FC Porto) e Pedro Portela (Nantes, Fra).Miguel Martins (Pick Szeged, Hun) e Rui Silva (FC Porto).