Gabriel Medina e Ítalo Ferreira lutam pelo título mundial em Peniche

O campeão do mundo em título e atual líder da Liga Mundial de Surf, Gabriel Medina, e o vencedor da prova de Peniche em 2018, Ítalo Ferreira, ambos brasileiros, consideram que está tudo em aberto na luta pelo título.

"A etapa de Peniche é muito importante. Faltam duas etapas para acabar o ano e aqui é praticamente onde se decide tudo, ou fica meio encaminhado para o que vai ser. Mas tudo pode acontecer", disse à Lusa Gabriel Medina, o único surfista que pode garantir já em Peniche mais um título de campeão mundial, para juntar às conquistas de 2014 e 2018.



Por seu turno, o também brasileiro Ítalo Ferreira, que está no quarto lugar do "ranking" do circuito mundial, vincou que o Meo Rip Curl Pro Portugal, campeonato disputado na Praia dos Supertubos, é o penúltimo do ano, e que nada está ainda definido no que toca ao vencedor.



"Tenho ótimas memórias aqui de Portugal, isso deixa-me bem preparado e mais forte mentalmente. São dois eventos para finalizar o ano, muita coisa pode acontecer, e eu estou focado no meu objetivo, no meu surf. Não penso nas outras coisas que me podem tirar a concentração e o meu foco", afirmou à Lusa o segundo classificado da última etapa, em França, que só foi superado pelo francês Jeremy Flores na final.





Na primeira ronda da etapa portuguesa, cujo período de espera começou na quarta-feira e estende-se até 28 de outubro, Medina e Ítalo têm pela frente dois atletas lusos. Na terceira bateria, Ítalo Ferreira vai defrontar Frederico Morais, bem como o seu conterrâneo Yago Dora, enquanto Medina tem pela frente Miguel Blanco e o francês Joan Duru no sexto "heat".





O outro português em prova, Vasco Ribeiro, também vai defrontar o outro canarinho que integra o "top 5" mundial, Filipe Toledo, número dois do "ranking" da Liga Mundial de Surf (WSL, na sigla inglesa).















Tanto Medina, que venceu o Meo Rip Curl Pro em 2017, como Ítalo, têm motivos para acreditar numa boa prestação em Peniche, até porque ambos sublinham a relação especial que têm com Portugal.