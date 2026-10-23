Gabriel Medina enfrenta Griffin Colapinto na final em Supertubos

Na primeira semifinal, Gabriel Medina somou 11,67 pontos (em 20 possíveis) nas duas melhores ondas (8,17 e 3,50), enquanto o seu compatriota Ítalo Ferreira fez 10,10 pontos (5,50 e 4,60).



Já na segunda meia-final, Griffin Colapinto marcou 14,33 pontos (7,83 e 6,50), afastando o 'licra amarela' (líder do ranking mundial) Yago Dora, que obteve 8,83 pontos (4,50 e 4,33).



No duelo decisivo do campeonato, o tricampeão mundial Gabriel Medina (2014, 2018 e 2021), que levantou o troféu em Portugal em 2017, vai tentar o 'bis', enquanto Griffin Colapinto, procura o 'triplete', depois das vitórias em 2022 e 2024.



O Meo Rip Curl Pro Portugal, 10.ª e antepenúltima etapa do circuito principal da Liga Mundial de Surf (WSL), começou em 16 de outubro na Praia de Supertubos, em Peniche, e termina hoje.