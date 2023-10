Gael Monfils é o mais velho tenista a vencer em Estocolmo

Após duas horas e 38 minutos, Gael Monfils, 140.º classificado do ranking mundial, venceu o russo, 13 anos mais novos, pelos parciais de 4-5, 7-6 (8-6) e 6-3, e tornou-se no jogador mais velho a vencer em Estocolmo, somando o seu 12.ª triunfo em torneios WTA.



Pavel Kotov, 106.º da hierarquia, disputou a primeira final ATP da carreira, .



“Pavel levou-me ao limite, foi muito duro. Foi muito duro, mas acreditei sempre”, afirmou Monfils, que com esta vitória deverá ascender à 89.ª posição do ranking, a sua melhor desde janeiro.



A última vitória de Monfils, que se tem debatido com lesões num pé e no pulso desde o início da época, tinha sido conseguida em Adelaide, em 2022.