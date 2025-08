Galês Louis Rees-Zammit regressa ao râguebi após experiência falhada na NFL

Rees-Zammit, de 24 anos, não revelou por que clube irá jogar, mas garantiu estar determinado a voltar à modalidade em que se destacou como um dos mais promissores e velozes pontas do râguebi mundial.



“Foi uma grande experiência, mas está na hora de voltar a casa”, escreveu nas redes sociais Rees-Zammit, que tinha assinado com os Kansas City Chiefs no início do ano passado, sendo depois cedido aos Jacksonville Jaguars.



O galês não chegou a disputar qualquer jogo oficial por nenhuma das equipas, tendo apenas participado em sessões de treino.



Internacional pela seleção de râguebi do País de Gales em 32 ocasiões, Rees-Zammit foi uma das figuras da seleção que venceu o torneio das Seis Nações em 2021 e integrou a digressão dos British and Irish Lions à África do Sul nesse mesmo ano.



No Mundial de 2023, apontou cinco ensaios ao serviço do País de Gales, um dos quais a Portugal, no encontro de estreia dos ‘lobos’ no França2023, que os galeses venceram por 28-7.



“Este é o momento certo para tomar esta decisão. Quero voltar ao râguebi e fazer aquilo que faço melhor. O resto será anunciado em breve”, afirmou o jogador, que pretende agora readaptar-se à modalidade para poder voltar a ser opção, no País de Gales, nos jogos internacionais de novembro.