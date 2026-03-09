Ganna bate recorde de velocidade para ser o primeiro líder do Tirreno-Adriático

Vencedor do ‘crono’ da Volta ao Algarve, o vice-campeão olímpico da especialidade cumpriu os 11,5 quilómetros com início e final em Lido di Camaiore em 12.08 minutos, a uma média de 56,868 km/hora, a mais rápida de sempre na ‘Corrida dos dois Mares’.



Ao cruzar a meta, Ganna bateu o tempo do seu colega neerlandês Thymen Arensman, segundo a 22 segundos, com o alemão Max Walscheid (Lidl-Trek) na terceira posição, a 26.



Entre os principais candidatos ao triunfo final, o esloveno Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe), em estreia na temporada, foi o melhor, ao ser sétimo classificado, a 31 segundos.



O italiano Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) e o mexicano Isaac del Toro (UAE Emirates) também ficaram no top 10, sendo, respetivamente, nono, a 33 segundos, e 10.º, a 36.



Após ter somado a sua quinta vitória em ‘cronos’ no Tirreno-Adriático, Ganna veste a primeira camisola de líder, com as diferenças na classificação geral a serem as mesmas registadas na etapa de hoje.



Na terça-feira, o italiano de 29 anos defende a camisola azul na ligação de 206 quilómetros entre Camaiore e San Gimignano, onde um troço de ‘sterrato’ e uma contagem de primeira categoria antecedem a meta.