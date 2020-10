Ganna é o primeiro líder, João Almeida foi segundo no `crono` inicial

O recente campeão do mundo de `crono` gastou 15.24 minutos para completar os 15,1 quilómetros entre Monreale e Palermo, menos 22 segundos do que Almeida e do que Mikkel Bjerg (UAE-Emirates).

No domingo corre-se a segunda etapa, entre Alcamo e Agrigento, com os ciclistas a terem de ultrapassar duas contagens de montanha de quarta categoria, a última coincidente com a meta.