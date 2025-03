Ganna segura comando do Tirreno-Adriático

No final dos 192 quilómetros entre Camaiore e Follonica, Milan impôs-se com clareza no sprint final e venceu em 4:45.13 horas, o mesmo tempo do neerlandês Maikel Zijlaard (Tudor) e do francês Paul Penhöet (Groupama-FDJ), segundo e terceiro, respetivamente.



Numa etapa tranquila para os principais candidatos, o italiano Manuele Tarozzi (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè) foi o primeiro a tentar a fuga, andando vários quilómetros em solitário até ter a companhia dos compatriotas Alessandro Tonelli e Davide Bais, ambos da Polti VisitMalta.



O trio da frente foi apanhado já dentro dos 40 quilómetros finais, numa altura em que uma queda no pelotão acabou por vitimar o francês David Gaudu (Groupama-FDJ), forçado a desistir, tal como já tinha acontecido no sábado durante a Strade Bianchi, igualmente devido a uma queda.



Após uma etapa em que não sentiu grandes dificuldades para defender a liderança, conquistada no contrarrelógio de segunda-feira, Ganna tem 19 segundos de avanço sobre Milan e 22 sobre o espanhol Juan Ayuso (UAE Emirates), que caiu uma posição.



Os portugueses Rui Costa (EF Education-EasyPost) e Rui Oliveira (UAE Emirates) chegaram integrados no pelotão, ao contrário de Afonso Eulálio (Bahrain Victorious), que perdeu 40 segundos.



Na geral, Rui Oliveira é o melhor português, na 50.ª posição, a 1.08 minutos, com Rui Costa em 84.º, a 1.22, e Afonso Eulálio no 162.º lugar, a 2.47.



Na quarta-feira corre-se a terceira etapa, com uma longa ligação de 239 quilómetros, entre Follonica e Colfiorito, com uma contagem de montanha de categoria especial a menos de cinco quilómetros da meta.