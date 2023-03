Gastão Elias apura-se no torneio de Girona

Após vencer o italiano Raul Brancaccio, o português joga na sexta-feira os quartos de final de um torneio onde João Sousa festejou na quinta-feira o 34.º aniversário.



Gastão Elias chegou ao Challenger de Girona como 222.º do ranking, sabendo que corre o sério risco de sair do top-300, quando está em plena defesa dos 160 pontos relativos aos títulos, há um ano, no Oeiras 1 e 2.



Depois de vencer na quinta-feira o italiano Raul Brancaccio, 136.º classificado, por 2-1 (4-6, 6-2 e 7-6 (8)) o tenista português segue em frente num torneio onde João Sousa se apurou para as meias-finais de pares, ao lado de Francisco Cabral.