Gastão Elias faz história e conquista segundo título consecutivo no Jamor

O tenista da Lourinhã reforçou hoje o estatuto de jogador português mais cotado no ATP Challenger Tour, ao derrotar na final do Oeiras Open II o italiano Alessandro Giannessi, número 178 do ranking ATP, em dois `sets`, com os parciais de 7-6 (7-4) e 6-1.

Elias, que figura no 173.º lugar na hierarquia mundial, fechou a final em uma hora e 35 minutos e fez a segunda `dobradinha` em semanas consecutivas na carreira, depois dos `challengers` de Lima e Guayaquil, este no Equador, em 2015.

Graças à vitória de hoje, o número três português vai ascender ao 156.º lugar na tabela ATP, o seu melhor ranking desde outubro de 2018.

Gastão Elias “muito feliz e com muita confiança” após conquistar Oeiras Open II

O campeão do Oeiras Open I e II, Gastão Elias, afirmou hoje ter vivido “duas semanas excelentes” no Complexo de Ténis do Jamor, de onde sai com “muita confiança para continuar” a jogar no ATP Challenger Tour.



“Foram duas semanas excelentes. Estou muito feliz pelo nível que joguei, pela confiança demonstrada nas duas semanas, por me ter aguentado fisicamente e ter acabado em boas condições, sem lesões, o que para mim é muito importante e valorizo bastante. Não podia ter sido melhor, saio daqui muito feliz, com muita confiança para continuar nas próximas semanas”, avançou em conferência de Imprensa.



O número três nacional e 173 do ‘ranking’ mundial bateu hoje na final do Oeiras Open II o italiano Alessandro Giannessi, 178.º colocado na hierarquia ATP, em dois ‘sets’, com os parciais de 7-6 (7-4) e 6-1, depois de há uma semana ter conquistado o troféu do primeiro torneio português do ATP Challenger Tour, que decorreu também no Jamor.



“Sabia que tinha uma grande oportunidade nas mãos, tinha-o derrotado na meia-final na semana passada, com um resultado relativamente tranquilo, e sabia dessa oportunidade e queria aproveitar da melhor maneira”, contou Elias, de 31 anos.



Apesar de reconhecer ter complicado um pouco no primeiro ‘set’, quando serviu “duas vezes para ganhar” e cometeu “alguns erros”, o jogador da Lourinhã defendeu ter jogado “um ‘tie-break’ sólido, um ténis agressivo e, ao mesmo tempo, seguro.”



“Depois no segundo ‘set’, talvez pelo primeiro ter sido muito físico, com pontos compridos e muita tensão envolvida, acabei por facilitar as coisas e joguei a um grande nível desde início”, acrescentou, sublinhado, uma vez mais, estar a jogar o melhor ténis da sua vida.



Após dez vitórias consecutivas no Jamor, da dobradinha e da subida à 156.ª posição do ‘ranking’ mundial garantida, Gastão Elias segue para Madrid, onde tem encontro marcado com o francês Manuel Guinard na primeira ronda do próximo torneio ‘challenger’.