Gauff na terceira ronda do Open da Austrália
A tenista norte-americana Coco Gauff, número três do mundo, qualificou-se para a terceira ronda do Open da Austrália, com um triunfo sobre a sérvia Olga Danilovic.
Gauff, de 21 anos, venceu a 69.ª classificada do ranking WTA pelos parciais de 6-2 e 6-2, numa partida com duração de uma hora e 17 minutos.
Na próxima ronda, Coco Gauff vai encontrar a também norte-americana Hailey Baptiste (70.ª), que eliminou a australiana Storm Hunter (367.ª) por 6-2, 6-1.
Sendo uma das candidatas principais deste torneio, Gauff - campeã de Roland Garros em 2025 - nunca alcançou uma final em Melbourne, tendo como melhor resultado as meias-finais em 2024.
