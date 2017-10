Geniez vence Tre Valli Varesine, Rui Costa termina em 49.º

Lusa 03 Out, 2017, 17:53 | Outras Modalidades

Após 192,9 quilómetros, entre Saronno e Varese, em Itália, Geniez impôs num 'sprint' a três muito apertado, vencendo em 4:49.08 horas, à frente do compatriota Thibaut Pinot (FDJ) e do italiano Vincenzo Nibali (Barhain Merida).



Rui Costa concluiu a prova no 49.º posto, a 1.28 minutos do vencedor.