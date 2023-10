Geraint Thomas continua na INEOS até 2025

”, destaca a INEOS.Apesar dos seus 37 anos, o galês continua a ser a principal figura da formação britânica, tendo surpreendido este ano ao ser segundo na Volta a Itália, atrás do esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), que o destronou apenas no contrarrelógio da penúltima etapa, com o português João Almeida (UAE Emirates) em terceiro.”, notou Thomas, citado no comunicado da INEOS.Um dos mais carismáticos e populares ciclistas do pelotão, "G", como é conhecido, já subiu a todos os degraus do pódio na Volta a França, prova que ganhou em 2018 e em que foi "vice" em 2019 e terceiro em 2022.Profissional desde 2007, Thomas integra a equipa britânica desde a sua fundação, em 2010. Nas primeiras épocas, assumiu-se como uma peça importante no trabalho em prol de Chris Froome, participando nas quatro vitórias do seu compatriota no Tour (2013 e 2015-2017).”, acrescentou.Ao longo da carreira, "G" conquistou o Critério do Dauphiné (2018), o Paris-Nice (2016), a Volta à Suíça (2022), a Volta à Romandia (2021) e ainda duas edições da Volta ao Algarve (2015 e 2016). Antes de dedicar-se inteiramente à estrada, somou vitórias na pista, tendo no currículo dois ouros olímpicos (Pequim2008 e Londres2012) na perseguição.