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Ténis de mesa
Geraldo cai no quadro principal do China Smash de ténis de mesa
O português João Geraldo foi hoje eliminado na primeira ronda do quadro principal do China Smash de ténis de mesa, ao perder diante do chinês Yuan Licen por 3-1.
Geraldo, que entrou diretamente no quadro principal e o único português a participar em singulares, ainda venceu o primeiro parcial por 11-7, mas acabou por ceder nos seguintes por 13-11, 12-10 e 11-8.
Depois da eliminação nas qualificações para os singulares masculinos, Marcos Freitas e Tiago Apolónia iniciam na segunda-feira a participação na vertente de pares masculinos, dia em que defrontam a dupla japonesa Sora Matsushima e Shunsuke Togami.
Depois da eliminação nas qualificações para os singulares masculinos, Marcos Freitas e Tiago Apolónia iniciam na segunda-feira a participação na vertente de pares masculinos, dia em que defrontam a dupla japonesa Sora Matsushima e Shunsuke Togami.