Geraldo cai no quadro principal do China Smash de ténis de mesa

Geraldo, que entrou diretamente no quadro principal e o único português a participar em singulares, ainda venceu o primeiro parcial por 11-7, mas acabou por ceder nos seguintes por 13-11, 12-10 e 11-8.



Depois da eliminação nas qualificações para os singulares masculinos, Marcos Freitas e Tiago Apolónia iniciam na segunda-feira a participação na vertente de pares masculinos, dia em que defrontam a dupla japonesa Sora Matsushima e Shunsuke Togami.



