Geraldo e Garnova ganham em ténis de mesa

Numa final entre atletas olímpicos, Geraldo repetiu os títulos de 2015 e 2021 ao levar a melhor sobre Marcos Freitas (São Roque) por 4-2, com parciais de 11-9, 8-11, 9-11, 11-6, 11-4 e 11-2.



“Estou muito feliz com a vitória, a final foi um jogo de um nível muito alto. Foi uma vitória muito especial para mim, também porque tinha cá a minha família toda a ver. Foi um jogo bastante difícil contra o Marcos, um atleta que eu admiro e respeito imenso”, declarou o campeão, dos franceses do Les Loups d’Angers, citado pela federação.



A completar o pódio ficaram os semifinalistas Rafael Kong (CTM Mirandela) e Gonçalo Gomes (1.º Maio). Kong acabou com três medalhas estes campeonatos, após vencer em pares masculinos, com Tiago Li, e ser terceiro, com Mariana Santa Comba, em pares mistos.



Tatiana Garnova (Juncal), de origem russa e radicada em Portugal desde 2014, venceu pela segunda vez os Nacionais, após 2023, ao bater na final Matilde Pinto, do Sporting, por 4-1, em pódio completo com outra atleta do Juncal, Júlia Leal, e Inês Matos (CTM Mirandela).



Garnova fez a "dobradinha", depois de vencer em pares femininos, com Júlia Leal, nuns Nacionais em que Matos se juntou a Gonçalo Gomes para vencer em pares mistos.



“Estou muito feliz por ser campeã nacional. Esta vitória é o resultado de muitos anos de trabalho, da confiança e apoio da minha equipa”, declarou a campeã, de 29 anos.