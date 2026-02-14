Mais Modalidades
Gerson Baldé bate recorde nacional de pista coberta do salto em comprimento
O atleta do Sporting Gerson Baldé bateu hoje o recorde nacional de pista coberta do salto em comprimento, com 8,32 metros, durante os Campeonatos Nacionais de clubes, que decorrem em Braga.
Gerson Baldé, que ganhou a prova no primeiro dia da competição, que termina no domingo, bateu o recorde de Carlos Calado, também do Sporting, que perdurava desde janeiro de 2022.
O atleta 'leonino' conseguiu a marca ao terceiro salto, batendo a concorrência de Roger Iribarne (7,31), do Benfica, segundo classificado, e de Yariel Soto, do Sporting de Braga, terceiro (7,25).
