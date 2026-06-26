Gerson Baldé sexto na Croácia

Gerson Baldé sexto na Croácia

O atleta português Gerson Baldé foi sexto no salto em comprimento do Memorial Boris Hanzekovic, que decorreu em Zagreb, na Croácia, ficando a 26 centímetros do vencedor, o uzbeque Anvar Anvarov.

RTP / Adicionar como fonte informativa
IMAGO/BSR Agency via Reuters Connect

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O campeão do mundo da disciplina em pista curta saltou 8,03 metros, ficando em sexto numa prova ganha, com recorde nacional, por Anvarov.

A prata foi para o sérvio Luka Boskovic, com um novo recorde pessoal a 8,23 metros, com o jamaicano Tajay Gayle a fechar o pódio, com 8,18.

Em março, Gerson Baldé sagrou-se campeão do mundo em Torun, na Polónia, ao saltar 8,46 metros, novo recorde nacional.

(Com Lusa)

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