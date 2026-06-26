Gerson Baldé sexto na Croácia





(Com Lusa)





O campeão do mundo da disciplina em pista curta saltou 8,03 metros, ficando em sexto numa prova ganha, com recorde nacional, por Anvarov.A prata foi para o sérvio Luka Boskovic, com um novo recorde pessoal a 8,23 metros, com o jamaicano Tajay Gayle a fechar o pódio, com 8,18.Em março, Gerson Baldé sagrou-se campeão do mundo em Torun, na Polónia, ao saltar 8,46 metros, novo recorde nacional.