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Atletismo
Gerson Baldé sexto na Croácia
O atleta português Gerson Baldé foi sexto no salto em comprimento do Memorial Boris Hanzekovic, que decorreu em Zagreb, na Croácia, ficando a 26 centímetros do vencedor, o uzbeque Anvar Anvarov.
O campeão do mundo da disciplina em pista curta saltou 8,03 metros, ficando em sexto numa prova ganha, com recorde nacional, por Anvarov.
A prata foi para o sérvio Luka Boskovic, com um novo recorde pessoal a 8,23 metros, com o jamaicano Tajay Gayle a fechar o pódio, com 8,18.
Em março, Gerson Baldé sagrou-se campeão do mundo em Torun, na Polónia, ao saltar 8,46 metros, novo recorde nacional.
A prata foi para o sérvio Luka Boskovic, com um novo recorde pessoal a 8,23 metros, com o jamaicano Tajay Gayle a fechar o pódio, com 8,18.
Em março, Gerson Baldé sagrou-se campeão do mundo em Torun, na Polónia, ao saltar 8,46 metros, novo recorde nacional.
(Com Lusa)