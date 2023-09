Gigante australiano no caminho de Portugal

Em Paris, no segundo e último jogo de preparação para o Campeonato do Mundo, os ‘lobos’ foram derrotados por 30-17, com ensaios de Nicolas Martins (21 minutos) e Rodrigo Marta (32), ambos transformados por Samuel Marques, que somou ainda uma penalidade.



O resultado ‘castigou’ uma má entrada de Portugal numa partida em que já perdia por 12-0 aos 18 minutos, mas chegou ao intervalo a vencer por 14-12 e sofreu o quarto e último ensaio, que desnivelou o marcador, já nos descontos de tempo, quando arriscava tudo na procura de um toque de meta que lhe desse o triunfo.



Nessa seleção secundária dos ‘wallabies’ pontificavam nomes como Bernard Foley e James O’Conor, ambos com mais de meia centena de internacionalizações pela seleção principal australiana, assim como Folau Fainga’a e Ned Hanigan, também donos de algumas dezenas de ‘caps’.



O encontro entre ‘lobos’ e ‘wallabies’, agendado para domingo, às 16:45 (hora de Lisboa), em Saint-Étienne, acontece num momento em que as duas seleções vivem momentos díspares na competição.



Portugal vem de um empate (18-18) com a Geórgia, o primeiro num Campeonato do Mundo, após quatro derrotas em 2007 e um novo desaire (28-8), frente ao País de Gales, no encontro de estreia em 2023.



Mais do que pelo resultado, os ‘lobos’ chegam ao encontro da quarta jornada moralizados por uma segunda parte de grande nível frente aos ‘lelos’, onde sofreram o ensaio que valeu o empate aos georgianos a apenas dois minutos do final e, mesmo assim, deixaram ‘escapar’ a vitória numa penalidade falhada na bola de jogo.



Já a Austrália, apesar de ter entrado no Mundial com uma vitória (35-15) sobre a Geórgia, perdeu na segunda jornada com as Fiji (22-15), pela primeira vez em mais de 70 anos, e sofreu a sua maior derrota frente ao País de Gales (40-6), no domingo.



Os resultados deixam a equipa orientada por Eddie Jones à beira de ficar fora dos quartos de final do Mundial pela primeira vez nas 10 edições já realizadas, a contar com a atual.



Os ‘wallabies’ até podem entrar em campo, no domingo, já sem hipóteses sequer matemáticas, se no sábado as Fiji vencerem a Geórgia com ponto de bónus.



Portugal defronta a Austrália no domingo, em partida da quarta jornada do Grupo C do Campeonato do Mundo de râguebi França2023 agendada para as 16:45 (hora de Lisboa), no Estádio Geoffroy-Guichard, em Saint-Étienne, com arbitragem do georgiano Nika Amashukeli.



A seleção portuguesa, orientada pelo francês Patrice Lagisquet, ‘folgou’ na primeira jornada da competição, perdeu com o País de Gales (28-8) na segunda ronda e empatou com a Geórgia (18-18) no sábado.



Já os australianos venceram a Geórgia por 35-15, mas perderam com as Fiji por 22-17 e com o País de Gales por 40-6.



O País de Gales foi a primeira seleção a garantir o apuramento para os quartos de final e lidera o Grupo C com 14 pontos, seguido por Fiji e Austrália, ambas com seis pontos, Geórgia e Portugal, ambas com dois pontos resultantes do empate que registaram no sábado.



Após o jogo com a Austrália, os ‘lobos’ têm ainda uma partida agendada com as Ilhas Fiji, em 08 de outubro, que encerra a fase de grupos do França2023.



O Campeonato do Mundo de râguebi França2023 teve início em 8 de setembro e disputa-se até 28 de outubro.