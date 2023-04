Gijón conquista pela sexta vez `Champions` feminina de hóquei em patins

No Pavilhão Fidelidade, no Estádio da Luz, a vitória do Gijón nunca esteve em causa, com as espanholas, que nas ‘meias’ afastaram as compatriotas do Palau, bicampeãs em título, a igualarem o Voltregá como recordistas de títulos na competição.



Já o Vila-Sana, que na meia-final derrotou as anfitriãs do Benfica, continua sem estrear-se a ganhar a competição.