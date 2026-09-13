Gilberto Filipe tornou-se tricampeão do mundo de Equitação de Trabalho

7.º Pedro Nicolau – Osiris





Gilberto Filipe já fez história e é Campeão do Mundo individual pela terceira vez. Agora, a seleção portuguesa entra na derradeira prova com os olhos postos noutro grande objetivo, o título mundial por equipas.











Seguro felicita Gilberto Filipe pelo título mundial de equitação de trabalho





O Presidente da República, António José Seguro, felicitou o português Gilberto Filipe pela renovação do título de Campeão do Mundo de Equitação de Trabalho, alcançado no sábado, em Jerez de la Frontera, em Espanha.





“Este triunfo traduz a excelência do trabalho que se faz em Portugal na Equitação de Trabalho e projeta internacionalmente uma tradição equestre com séculos de história, hoje afirmada ao mais alto nível competitivo”, elogiou o Chefe de Estado, no sítio oficial da Presidência.





Montando o cavalo Morante, o cavaleiro luso venceu as provas de Ensino e de Maneabilidade e assegurou o primeiro lugar da classificação individual numa competição que reuniu 74 conjuntos de 22 países, a maior participação de sempre num Campeonato do Mundo da disciplina, que vai na sétima edição.





“Manter o título mundial perante uma concorrência tão alargada, e numa edição que pela primeira vez se realizou em Espanha, é feito de mérito excecional e confirma Gilberto Filipe como uma das grandes referências internacionais da modalidade”, reforçou António José Seguro.





O Presidente da República destaca o “motivo de orgulho” deste feito e sublinha o facto deste resultado “prestigiar” Portugal, felicitando a Federação Equestre Portuguesa pelo “trabalho continuado na afirmação internacional da modalidade”.





Gilberto Filipe, que venceu as provas de Ensino e de Maneabilidade, somou 189 pontos, superando a sueca Astrid Hedman, com o cavalo Jaguar, com 183 pontos, num pódio que ficou completo com o também português Bruno Pica, montando Istambul, com 182.

Gilberto Filipe venceu as provas de Ensino e Maneabilidade, demonstrando, uma vez mais, enorme qualidade, consistência e a extraordinária cumplicidade com o cavalo Morante SS.A Equitação de Trabalho nasceu no campo, entre trabalho, tradição e cumplicidade.Portugal está igualmente em grande destaque na classificação individual:🥇 Gilberto Filipe – Morante SS🥉 Bruno Pica da Conceição – Istambul SS5.º Nicolau Silva – Inca