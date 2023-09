Ginastas Simone Biles e Shilese Jones podem ter saltos batizados com os seus nomes

Biles pediu o reconhecimento do salto Yurchenko com duplo mortal encarpado, que já executou em várias competições, e que, caso consiga executar sem falhas nos Mundiais de Antuérpia, será batizado como Biles II, e terá uma pontuação de 6,4, tornando-se oficialmente o salto mais difícil de executar.



O salto do tipo Yurchenko tem a particularidade de ser executado com um salto de cavalo e deve o seu nome à soviética Natalia Yurchenko, que foi a primeira a executá-lo e que em 2021 felicitou Biles quando esta o apresentou pela primeira vez em competição.



A FIG atribuiu em 2018 o nome Biles I a um salto feito pela ginasta, detentora de 25 medalhas em Mundiais, 19 das quais de ouro.



Shilese Jones também terá um movimento batizado com o seu nome, caso consiga executá-lo durante o seu exercício no solo, nos Mundiais de artística, que começam no sábado.



Simone Biles e Shilese Jones integram a seleção norte-americana que irá tentar, nos Mundiais, a disputar na Bélgica, a conquista do sétimo título mundial consecutivo, um feito inédito na ginástica feminina.



Nos Mundiais, Biles somará a sétima participação na competição, número que constitui novo recorde para uma ginasta norte-americana.



Portugal vai estar representado por cinco ginastas na 55.ª edição dos Mundiais de artística, dois no setor masculino e três no feminino.