Giro. Acácio da Silva brilhou em Matera há 35 anos

", começa por contar à Lusa o antigo ciclista.Nessa ligação, de 167 quilómetros, entre Foggia e Matera, os que se mantiveram em pé esperaram "por quem caiu" e voltaram depois ao andamento, passando uma primeira vez na meta antes do final.", lembra.Aí, entrou nos 10 melhores, frente a "todos os grandes ‘sprinters' daquela altura", e depois dessa curva à esquerda, viu a meta "a 400 metros" e que não tinha ninguém com ele.", recorda.





História repete-se para melhor







Nesse 25 de maio de 1985, ao serviço da Malvor-Botecchia, registou um dos seus "três ou quatro dias num ano", como lhes chama, em que se tornava imbatível, numa época em que já tinha vencido na Copa Agostoni, em Imola, e viria a vencer dois dias depois, no ‘Giro', uma segunda etapa.", afirma.Apesar dessa confiança, "naquela altura, ganhar uma etapa na Volta a Itália, só a sonhar", porque "era muito difícil", mas percebeu que também era capaz ao "explorar o sucesso" entre os melhores do pelotão.Nesse dia, que ficou "mesmo gravado", apesar de admitir ter ganho "outras etapas melhores", bateu vários ‘pesos pesados' do pelotão, com destaque para LeMond, três vezes vencedor da Volta a França e duas vezes campeão do mundo, que nesse ano viria a fazer terceiro na ‘corsa rosa', o seu melhor resultado na prova.Hoje, a etapa liga Castrovillari a Matera, ao longo de 188 quilómetros, e poderá dar-se nova chegada ao "sprint", ainda que menos nos moldes habituais em que, hoje em dia, os velocistas disputam uma etapa.Certo é que um português volta hoje a brilhar na "corsa rosa", com João Almeida (Deceuninck-Quick Step) na liderança da geral há três dias, mais um do que Acácio da Silva tinha conseguido em 1989, quando também a conquistou no Monte Etna.

As carreiras dos dois portugueses começam este ano a convergir: há 35 anos, outra das vitórias célebres do agora ex-ciclista foi no Giro dell'Emilia, que Almeida terminou em segundo, e foi quarto na Semana Internacional Coppi e Bartali, em que, este ano, o jovem da Deceuninck-Quick Step acabou em terceiro.