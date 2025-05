Giro. Afonso Eulálio confirmado na Barhain

Numa equipa com muita juventude, o italiano Damiano Caruso, segundo no Giro em 2021, e o espanhol Pelo Bilbao são os mais experientes, com os transalpinos Andrea Pasqualon e Edoardo Zambanini, o croata Fran Miholjević e o esloveno Matevz Govekar a fecharem o conjunto.”, disse o diretor desportivo Gorazd Stangelj.Contudo, Stangelj referiu que Eulálio, “”.”, referiu.Na sua temporada de estreia no World Tour, o segundo classificado da última Volta a Portugal tem como melhor resultado o 15.º posto na geral do Tour Down Under, na sua primeira prova pela Bahrain-Victorius.A 108.ª edição da Volta a Itália vai começar no sábado, em Durazzo, na Albânia, terminando em Roma, em 1 de junho, após 21 etapas e 3.443,3 quilómetros, com Eulálio a ser, provavelmente, o único português no pelotão.