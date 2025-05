Giro: Ayuso conquista isolado sétima etapa e Roglic veste a camisola rosa

O corredor de 22 anos atacou nos derradeiros metros da subida de primeira categoria para conquistar a primeira vitória em grandes voltas no final dos 168 quilómetros entre Castel di Sangro e Tagliacozzo, cumpridos em 4:20.25 horas, à frente do colega mexicano Isaac del Toro e do colombiano Egan Bernal (INEOS), respetivamente segundo e terceiro, a quatro segundos do vencedor.



Quarto na etapa, Roglic subiu à liderança da geral, sucedendo ao dinamarquês Mads Pedersen (Lidl-Trek), que descolou a 11 quilómetros do final. Ayuso é segundo, a quatro segundos, enquanto Del Toro fecha o pódio, a nove.



No sábado, a oitava etapa tem uma contagem de primeira categoria a meio dos 197 quilómetros entre Giulianova e Castelraimondo, mas a chegada não oferece complicações aos ciclistas.