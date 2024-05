Giro. Cian Uijtdebroeks abandona antes da 11.ª etapa

”, refere a equipa, na rede social X.O diretor desportivo da equipa neerlandesa, Marc Reef, diz que a desistência do jovem belga “”, mas que a Visma-Lease a bike diz que ainda tem quatro ciclistas que “estão em forma e saudáveis para lutar”.A equipa que venceu as três grandes voltas em 2023 também não pôde contar com o belga Wout Van Aert, que está lesionado desde março.Com apenas quatro elementos para as duas últimas semanas do Giro, a Visma-Lease a bike deixou de ter qualquer ciclista com possibilidade de lutar pelos lugares cimeiros, uma vez que o seu ciclista mais bem posicionado é o húngaro Atila Valter, que, na terça-feira, ocupava o 34.º posto, a 35.21 minutos da segurança.O esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates) lidera a prova, com 2.40 minutos de avanço sobre o colombiano Daniel Martínez (BORA-hansgrohe) e 2.58 sobre o britânico Geraint Thomas (INEOS).A 11.ª etapa do Giro liga hoje Foiano di val Fortore e Francavilla al Mare, num percurso de 207 quilómetros, propício a uma chegada ao sprint.