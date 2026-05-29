Giro. EF Education retira Valgren e Shaw para poupá-los para as próximas corridas

A equipa norte-americana justificou a inusitada decisão de não fazer alinhar os dois corredores nos 151 quilómetros entre Feltre e Piani di Pezzè com o facto de ter vários ciclistas com problemas físicos.



“Ambos deram muitíssimo à equipa nas últimas semanas e estamos orgulhosos da forma como correram. Com vários ciclistas parados devido a lesão, e sendo o Michael e o James essenciais para os nossos objetivos este verão, tomámos a decisão de priorizar a sua saúde, recuperação e preparação para o importante bloco de corridas que têm pela frente”, justificou a EF Education-Easy Post.



Apesar da controversa opção, a formação norte-americana garante ter “um enorme respeito pelo Giro” e promete continuar a lutar com os cinco ciclistas que permanecem em prova até Roma, onde, no domingo, termina a 109.ª edição.



O dinamarquês Michael Valgren estreou-se a vencer em grandes Voltas na 17.ª etapa da ‘corsa rosa’, enquanto o britânico James Shaw andou em fuga na quinta-feira, na 18.ª tirada.



