Giro. Eulálio diz que está bem após queda que o deixou com escoriações no cotovelo

“Penso que está tudo bem comigo, não é nada de especial”, afirmou o ciclista luso, em declarações enviadas aos jornalistas pela assessoria de imprensa da Bahrain Victorious.



Afonso Eulálio caiu a uns 50 quilómetros do final da ligação de 171 quilómetros entre Fai della Paganella e Pieve di Soligo, quando tentou agarrar um saco na zona de abastecimento apeado.



De acordo com a Bahrain Victorious, o figueirense de 24 anos foi submetido a exames e nenhuma fratura foi detetada, tendo “apenas pequenas escoriações no cotovelo”.



“A queda não foi o melhor, mas, acima de tudo, continuamos a lutar como temos feito todos os dias. Temos a camisola branca, e queria mantê-la”, reconheceu.



Líder da juventude e quinto classificado da geral, o corredor de 24 anos regressou ao pelotão com a ajuda da sua equipa, que “fez um ótimo trabalho como tem feito todos os dias”, e ainda atacou a uma dezena de quilómetros da meta.



“A subida final é uma subida como eu gosto, mais explosiva, mais clássica, e apenas pus o meu ritmo. Sabia que se endurecesse […] podia atacar mais tarde e acabou por correr perfeito”, considerou.



Após atacar uma primeira vez, ainda se juntou a Johannes Kulset (Uno-X), com o duo a ser apanhado nos derradeiros 2.000 metros.



“No fim, os sprinters ainda tinham homens de trabalho”, lamentou, após uma etapa em que o francês Paul Magnier (Soudal Quick-Step) alcançou um ‘hat-trick’.



