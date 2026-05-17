Giro. Eulálio não se vê com vantagem suficiente para manter camisola no `crono`

“Talvez sim”, respondeu o jovem da Bahrain Victorious ao ser questionado na ‘flash interview’ sobre se a ‘maglia rosa’ o tornou um melhor corredor.



Afonso Eulálio foi hoje quinto na nona etapa da 109.ª Volta a Itália, a 41 segundos do dinamarquês Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), o grande favorito à vitória final que ‘bisou’ nesta edição no alto de Corno alle Scale, ponto final de uma ligação de 184 quilómetros desde Cervia.



“É como disse ontem [no sábado]: quando todos os meus companheiros acreditam em mim, toda a minha equipa, staff, diretores, isso dá-me mais força. Eu, normalmente, sou só um gregário, mas agora tenho a minha oportunidade e esta camisola é fantástica”, salientou.



O português da Bahrain Victorious optou por seguir ao seu ritmo na subida de primeira categoria, evitando ‘explodir’ como há dois dias no Blockaus, e minimizou as perdas para o campeão em título da Vuelta e duas vezes vencedor do Tour (2022 e 2023).



“Era um esforço longo, tentei poupar o máximo que podia, ao não estar sempre na frente, não estar exposto ao vento e não lutar pela posição [no grupo]. Os últimos três quilómetros eram muito íngremes e neles dei tudo o que tinha”, explicou.



Aos 24 anos, o figueirense vai cumprir o segundo dia de descanso deste Giro, que arrancou em 08 de maio, em Nessebar, na Bulgária, com 02.24 minutos de vantagem sobre Vingegaard, que é segundo.



“Penso que não é suficiente”, assumiu o português relativamente à possibilidade de manter a ‘maglia rosa’ após o contrarrelógio de terça-feira, que vai percorrer 42 quilómetros entre Viareggio e Massa.



Eulálio, que não é especialista no ‘crono’, admite que poderá ser destronado pelo dinamarquês da Visma-Lease a Bike na 10.ª etapa, para a qual parte com 02.59 minutos de vantagem sobre o austríaco Felix Gall (Red Bull-BORA-hansgrohe), que fecha o pódio.



