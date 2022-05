Giro: Girmay no hospital após acertar com rolha de espumante num olho

O ciclista de Asmara, de 22 anos, recebeu as flores costumeiras e, ao pegar na garrafa de espumante para festejar, a rolha dessa garrafa soltou-se e acertou-lhe no olho esquerdo.



Girmay, o primeiro eritreu a vencer uma etapa numa grande Volta, ainda prosseguiu com o protocolo do pódio, mas depois foi assistido pela equipa médica da Intermarché e da própria organização, confirmou a RCS Sport ao portal Cycling News, e transportado para o hospital para exames adicionais.



A equipa não confirmou quaisquer resultados, remetendo para quarta-feira uma decisão sobre a continuidade do ciclista, que está a descansar no hotel onde a equipa está instalada.



Não é a primeira vez que uma rolha provoca um 'susto' nesta 105.ª edição do Giro, depois de o neerlandês Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) ter sido atingido, praticamente da mesma forma, logo após vencer a etapa inaugural, também no pódio, mas numa parte da face menos suscetível.



Girmay, que aos 22 anos se tornou no primeiro eritreu a vencer numa grande Volta, cumpriu os 196 quilómetros entre Pescara e Jesi em 4:32.07 horas, batendo sobre a meta o neerlandês Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix), segundo, e o italiano Vincenzo Albanese (EOLO Kometa), terceiro, numa chegada em 'sprint' reduzido, em que o português João Almeida (UAE Emirates) foi nono.



Nas contas da geral, Juan Pedro López segurou a liderança, mantendo 12 segundos de vantagem sobre Almeida, que é segundo, e 14 para o francês Romain Bardet (DSM), terceiro.



Na quarta-feira, a 11.ª etapa liga Santarcangelo di Romagna a Reggio Emilia em 203 quilómetros, o mais plano dos traçados da 105.ª edição do Giro, propenso a uma chegada em pelotão compacto disputada ao 'sprint'.