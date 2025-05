Giro: Isaac del Toro "sortudo por viver um sonho" de vestir camisola rosa

O jovem de 21 anos entrará na 10.ª etapa, no contrarrelógio de terça-feira entre Lucca e Pisa com 28,6 quilómetros, com a 'maglia rosa' no corpo, feito dificilmente previsível que o deixa "muito feliz" a título pessoal e pelo ciclismo no México.



"Trabalhei muito por isto, também me sinto sortudo. Aprendi com erros e nunca vi isto como fazer história, mas algo comigo mesmo, para melhorar. Encanta-me o que fiz até aqui", declarou, numa conferência de imprensa virtual durante o dia de descanso.



Ladeado por Ayuso e pelo diretor da equipa, Josean Matxín, o mexicano, que tem 1.13 minutos de vantagem sobre o companheiro de equipa e 1.30 para o italiano Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious), ouviu o 'chefe' declarar o espanhol como líder, garantindo que será capaz de trabalhar para eles mesmo enquanto primeiro à geral.



"Nada muda. O líder da equipa continua a ser Juan Ayuso, mas há que respeitar por completo o líder da corrida, que é o Isaac. Sabemos que vamos trabalhar como equipa antes de tudo o mais", atirou o diretor desportivo.



Matxín elogiou-lhes a boa relação e o facto de serem "boas pessoas", não antevendo disputas pela responsabilidade, e Ayuso não escondeu que o sonho "é vencer a corrida", mas, se não for ele, "que vá para um companheiro de equipa".



"O importante é que a equipa ganhe o Giro. Para mim, é um sonho e quero vencer, mas, se for um companheiro, cumprir-se-ia na mesma o objetivo. Não quero é perder para um rival", acrescentou.