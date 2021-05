Giro. Jai Hindley abandona antes da 14.ª etapa

Longe do nível apresentado em outubro de 2020 e com uma lesão que torna difícil estar sentado na bicicleta, Hindley acabou por desistir antes dos 205 quilómetros de uma etapa que termina numa contagem de primeira categoria.



"Evidentemente, não era assim que queria que o meu Giro terminasse. A equipa fez tudo para me ajudar, mas a situação não melhorou e eu não consigo continuar", disse.



O australiano, de 25 anos, era o 25.º classificado da geral, a 17.42 minutos do líder, o colombiano Egan Bernal (INEOS).



Também os holandeses Dylan Groenewegen e David Dekker (Jumbo-Visma) desistiram antes da etapa de hoje, em que o frio e a chuva são esperados no final.