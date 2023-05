Giro. João Almeida quer ficar nos três primeiros

”, descreveu, após o final da 10.ª etapa.Quarto na geral individual, a 22 segundos do líder, o britânico Geraint Thomas (INEOS), o português de 24 anos, quarto na edição de 2020, é agora o líder da Juventude, depois do abandono do belga Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), por covid-19, ainda no domingo.Para o que resta do Giro, e na luta pela "maglia bianca" e pelo pódio geral, quer seguir otimista: “”, brincou.Para essa luta pelos três primeiros lugares, diz acreditar em si mesmo e na “boa preparação” até aqui, sentindo-se “bastante bem” com a forma como tem evoluído nos vários dias.”, declarou.À frente do ciclista das Caldas da Rainha, só Thomas, campeão do Tour em 2018, seguido, a dois segundos, pelo esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), segundo, e a cinco segundos pelo companheiro de equipa e compatriota Tao Geoghegan Hart, terceiro.Esta quarta-feira, a 11.ª etapa liga Camaiore a Tortona em 219 quilómetros, com três contagens de montanha, duas de terceira e uma de quarta categoria.