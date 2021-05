Giro: Lorenzo Fortunato vence 14.ª etapa, Egan Bernal reforça liderança

O italiano Lorenzo Fortunato (EOLO Kometa) venceu hoje a 14.ª etapa da Volta a Itália em bicicleta, no topo do Monte Zoncolan, enquanto o colombiano Egan Bernal (INEOS) reforçou a liderança da geral individual.