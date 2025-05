Giro: Luke Plapp `fugiu` para a vitória e Diego Ulissi para a `maglia rosa`

Vindo da mais numerosa fuga da jornada, o corredor de 24 anos atacou a 46 quilómetros da meta para conseguir a primeira vitória em grandes Voltas, concluindo isolado os 197 quilómetros entre Giulianova e Castelraimondo, em 04:44.20 horas, à frente do neerlandês Wilco Kelderman (Visma-Lease a Bike) e de Ulissi, segundo e terceiro a 38 segundos.



Aos 35 anos, o italiano da XDS-Astana, que já ganhou oito etapas na prova, veste pela primeira vez a camisola rosa, à frente do seu compatriota e companheiro Lorenzo Fortunato, segundo a 12 segundos. O anterior líder, o esloveno Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe), é terceiro a 17.



No domingo, véspera do segundo dia de descanso, o pelotão cumpre 181 quilómetros entre Gubbio e Siena, que incluem 30 quilómetros de ‘sterrato’, habitualmente percorridos pelos ciclistas na Strade Bianche.