Giro. Mads Pedersen vence pela quarta vez ao triunfar na 13.ª etapa

Pedersen, já vencedor das primeira, terceira e quinta tiradas, e por isso líder destacado da classificação dos pontos, cumpriu os 180 quilómetros entre Rovigo e Vicenza em 3:50.24 horas, batendo Van Aert sobre a meta e deixando o mexicano Isaac del Toro (UAE Emirates), líder da geral, no terceiro lugar a dois segundos.



Del Toro consegue bonificar, dado ter feito pódio na etapa, e por isso reforçar a liderança da geral individual, agora com 38 segundos sobre o companheiro de equipa espanhol Juan Ayuso, segundo, e 1.18 minutos para o italiano Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious), terceiro.



No sábado, a 14.ª etapa termina na ‘cidade sem fronteiras’ de Nova Gorica/Gorizia, entre a Eslovénia e a Itália, após 195 quilómetros iniciados em Treviso.