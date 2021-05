Giro: Mau tempo reduz etapa rainha a 155 quilómetros, sem subida a Passo Pordoi

As más condições climatéricas na região dos Dolomitas levaram a organização da Volta a Itália em bicicleta a reduzir a 16.ª etapa de hoje a 155 quilómetros, retirando ainda as duas subidas mais exigentes.