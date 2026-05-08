Giro. Paul Magnier estreia-se a ganhar em grandes Voltas e veste primeira `maglia rosa`
O ciclista francês Paul Magnier é o primeiro camisola rosa do 109.º Giro, estreando-se a vencer em grandes Voltas na etapa inaugural da prova italiana, marcada por uma queda que cortou o pelotão no último quilómetro.
O corredor da Soudal Quick-Step, de 22 anos, foi o mais forte no final dos 147 quilómetros entre Nessebar e Burgas, que concluiu em 03:21.08 horas, relegando o dinamarquês Tobias Lund Andresen (Decathlon) e o britânico Ethan Vernon (NSN), respetivamente, para a segunda e terceira posições.
Uma queda aparatosa já nos derradeiros metros da etapa fez parar o pelotão, com o triunfo a ser discutido apenas por uma dezena de corredores, entre os quais o italiano Jonathan Milan (Lidl-Trek), que foi quarto com o mesmo tempo do vencedor.
Paul Magnier vai partir para os 221 quilómetros da segunda etapa, que liga Burgas e Veliko Tarnovo, também na Bulgária, com quatro segundos de vantagem sobre Lund Andresen e sobre o italiano Manuele Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber), que integrou a fuga do dia.
