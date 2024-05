Giro: Valentin Paret-Peintre vence 10.ª etapa, Tadej Pogacar segue líder

O ciclista francês Valentin Paret-Peintre (Decathlon-AG2R La Mondiale) venceu hoje a 10.ª etapa da Volta a Itália, ao fazer vingar a fuga do dia, enquanto o esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates) conservou a liderança da geral.

Peintre, de 23 anos, cumpriu os 142 quilómetros entre Pompeia e a Bocca della Selva em 03:43.50 horas, triunfando a solo no alto, com 30 segundos de vantagem para o compatriota Romain Bardet (dsm-firmenich PostNL), segundo, e um minuto para o esloveno Jan Tratnik (Visma-Lease a Bike), terceiro.



Nas contas da geral, Pogacar continua com 2.40 minutos de vantagem para o colombiano Daniel Martínez (BORA-hansgrohe), segundo, e 2.58 para o britânico Geraint Thomas (INEOS), terceiro.



Na terça-feira, a 11.ª etapa liga Foiano di val Fortore a Francavilla al mare em 207 quilómetros.