Giro2020. Jumbo-Visma segue Kruijswijk e abandona corrida

“Achamos que a decisão mais responsável é abandonar o Giro, porque todos estivemos em contacto com o Steven”, afirmou o responsável pela formação holandesa, que tomou decisão idêntica à Mitchelton-Scott, igualmente desfalcada do britânico Simon Yates, também diagnosticado com covid-19.



A Jumbo-Visma anunciou o abandono da corrida a cerca de meia hora do início da 10.ª etapa do Giro, prometendo justificar a decisão mais tarde.



Kruijswijk, que ocupava o 11.º lugar na classificação geral, a 1.24 minutos do líder, o português João Almeida (Deceuninck-QuickStep), falhou a edição de 2020 do Tour devido a lesão, depois de ter sido terceiro na corrida francesa em 2019.



“Dentro da equipa tomámos muitas precauções para evitar contágios. Eu sinto-me bem. É uma grande deceção ter recebido esta notícia e uma pena deixar o Giro desta forma”, lamentou Kruijswijk.



A Jumbo-Visma tornou-se na segunda equipa a deixar a "corsa rosa", depois de a Mitchelton-Scott, que, além do caso positivo de Yates, no sábado, registou também quatro infetados no seu "staff", na sequência dos testes à covid-19 no primeiro dia de descanso, na segunda-feira.