Golden State Warrios e LA Clippers confirmam play-offs no último dia

Na Conferência Oeste, os Warriors não arriscaram e conseguiram o apuramento direto com um triunfo folgado por 157-101 ante os Portland Trailblazers, com 55 pontos marcados no primeiro período, um recorde da NBA.



Além do dia dos 26 pontos de Stephen Curry e de três outros atletas com 20 pontos, os Warriors marcaram encontro com os Sacramento Kings, do português Neemias Queta, na fase da eliminar.



Ainda assim, acabaram atrás dos Clippers, que ficaram em quinto na conferência Oeste ao baterem os Phoenix Suns por cinco pontos (119-114), seguindo em frente para reencontrar o mesmo adversário de domingo na próxima fase.



Além disso, a equipa de Los Angeles ‘empurrou’ os rivais da cidade, os Lakers, de Lebron James, para os ‘play ins’, apesar dos 36 pontos do ‘astro’ norte-americano na vitória ante os Utah Jazz (128-117).



No ‘play in’, vão defrontar os Minnesota Timberwolves, que hoje venceram os New Orleans Pelicans por 113-108 numa partida marcada pela agressão de Rudy Gobert ao colega de equipa Kyle Anderson, sendo retirado pela própria equipa.



O quadro desta fase preliminar fica completo com um jogo entre os Pelicans e os Oklahoma City Thunder, a oeste, e no leste serão os Atlanta Hawks a bater-se com os Miami Heat, enquanto os Chicago Bulls medem forças com os Toronto Raptors.



Nos ‘play offs’, estavam já definidos jogos entre os Philadelphia 76ers e os Brooklyn Nets e os Cleveland Cavaliers contra os New York Knicks, com Milwaukee Bucks e Boston Celtics à espera de adversários, a leste.



A Oeste, esperam por adversário os Memphis Grizzlies e o vencedor da região, os Denver Nuggets.



O ‘play in’ decorre de terça-feira a sexta-feira, com os play-offs a arrancarem no sábado e as finais marcadas para o mês de junho.