Goleada deixa Sporting a uma vitória do `penta`

Logo aos 28 segundos Alex Merlim colocou o Sporting a vencer, depois, aos 2 minutos, Wesley fez o 2-0, e Taynan, aos 7, levou a equipa de Alvalade a vencer por 3-0, ao intervalo. Já na segunda parte, Zicky Tê, aos 22, ampliou a contagem, Alex Merlim 'bisou', aos 25, e, aos 39, Chishkala fez o golo do Benfica.



Com este triunfo, o Sporting mantém o registo positivo de ainda não ter perdido contra o Benfica esta temporada em jogo corrido. Os ‘encarnados’ venceram, de facto, o jogo 1, cujo resultado foi conquistado no desempate através da marcação de grandes penalidades.



As duas equipas voltam a encontrar-se quarta-feira, às 20:00, na Luz. Se o Sporting vencer será pentacampeão, se vencer o Benfica, haverá quinto jogo. Está agendado para domingo, 29 de junho, às 19:00, no Pavilhão João Rocha.



Como um leão esfomeado, o Sporting, que viu regressar Taynan, ausente no jogo anterior, atirou-se às ‘águias’ e aos dois minutos vencia por outros tantos golos.



Os comandados de Nuno Dias, ainda privados do lesionado Pauleta, inauguraram o marcador, aos 28 segundos, quando Alex Merlim, na esquerda, aproveitou uma defesa incompleta do guarda-redes Afonso Correia ao remate de Bernardo Paçó. Depois, Zicky Tê saiu na transição e desmarcou Wesley para o 2-0.



O Benfica, sem poder contar com o guarda-redes Leo Gugiel, lesionado, bem procurava remar contra a maré, ainda viu Chishkala rematar ao lado da baliza de Bernardo Paçó, aos 07 minutos, e na jogada seguinte, a passe de Wesley, viria a consentir o 3-0, com o golo de Taynan.



Os comandados de Cassiano Klein pegaram no jogo, viram Arthur, de livre direto, aos 08 minutos, Kutchy, aos 11, Lúcio Rocha, aos 16, André Coelho, aos 18, a não conseguir converter as oportunidades que tiveram ao dispor, numa fase em que o Sporting tinha baixado a intensidade.



Na segunda parte, o Sporting pegou na receita do primeiro tempo e deu logo dois tiros nas ‘aguias’. Primeiro por Zicky Tê, aos 22, e depois por intermédio de Alex Merlim, aos 25. Antes, o ala ítalo-brasileiro também tinha batido André Correia, aos 23 minutos, mas o golo viria a ser anulado por mão na bola de Diogo Santos, no início da jogada.



Com o intuito de chegar ao golo e ‘abafar’ o ataque leonino, aos 30 minutos, o Benfica começou a apostar no cinco para quatro, com Diego Santos assumir o papel de guarda-redes avançado, mas a verdade é que o Sporting teve mais vezes a posse de bola e até isso anulou aos ‘encarnados’, equipa que a dois minutos do final atingiu a quinta falta.



Mesmo em cima do apito final, Chishkala viria a fazer o tento de honra do Benfica, muito festejado pelos adeptos do Sporting como se de um “até que enfim” se tratasse, que bateram palmas em direção dos adeptos ‘encarnados’.







Jogo realizado no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.



Sporting – Benfica, 5-1.



Ao intervalo: 3-0.







Marcadores:



1-0, Alex Merlim, 01 minutos.



2-0, Wesley, 02.



3-0, Taynan, 07.



4-0, Zicky Tê, 22.



5-0, Alex Merlim, 25.



5-1, Chishkala, 39.







Equipas:



- Sporting: Bernardo Paçó, Tomás Paçó, Zicky Tê, Diogo Santos e Alex Merlim. Jogaram ainda: Wesley, João Matos, Sokolov, Andriy, Taynan, Rocha, Ruben Ferreira.



Treinador: Nuno Dias.



- Benfica: André Correia, Afonso Jesus, Lúcio Rocha, André Coelho e Arthur. Jogaram ainda: Silvestre Ferreira, Higor, Chishkala, Kuchy, Carlitos Monteiro, Diego Nunes e Jacaré.



Treinador: Cassiano Klein.







Árbitros: Filipe Duarte (AF Lisboa) e José Moreira (AF Porto).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Alex Merlim (03), Tomás Paçó (08), Carlitos Monteiro (09), Diego Nunes (18) e Lúcio Rocha (20).







Assistência: cerca de 2.800 espetadores.