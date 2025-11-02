Golfe. Pedro Figueiredo termina em 15.º na Grand Final do Challenge Tour

À semelhança da primeira de quatro rondas, ‘Figgy’ terminou a derradeira volta ao campo do Club de Golf Alcanada, em Port d'Alcúdia, em Maiorca, com 69 ‘shots’ (três abaixo do par), fruto de seis ‘birdies’ (uma abaixo) e três ‘bogeys’ (três acima).



O inglês James Morrison venceu a prova, com um total de 273 pancadas (15 abaixo do par), menos três do que o italiano Stefano Mazzoli e quatro do que um trio de terceiros classificados, composto pelo sul-africano Daniel van Tonder, o escocês Euan Walker e o sueco Albin Bergstrom.