Golfe. Pedro Figueiredo termina em 15.º na Grand Final do Challenge Tour
O golfista português Pedro Figueiredo terminou hoje na 15.ª posição a Grande Final do Challenge Tour, ao terminar com um agregado de 282 pancadas (seis abaixo do par).
À semelhança da primeira de quatro rondas, ‘Figgy’ terminou a derradeira volta ao campo do Club de Golf Alcanada, em Port d'Alcúdia, em Maiorca, com 69 ‘shots’ (três abaixo do par), fruto de seis ‘birdies’ (uma abaixo) e três ‘bogeys’ (três acima).
O inglês James Morrison venceu a prova, com um total de 273 pancadas (15 abaixo do par), menos três do que o italiano Stefano Mazzoli e quatro do que um trio de terceiros classificados, composto pelo sul-africano Daniel van Tonder, o escocês Euan Walker e o sueco Albin Bergstrom.
