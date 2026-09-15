Golfe: Sete ‘top 10’ no regresso do Open de Portugal à Aroeira





(Com Lusa)

Num 'field' composto por 144 golfistas, entre os quais uma dezena de portugueses, liderados por Pedro Figueiredo, membro efetivo do circuito, o experiente sul-africano MJ Daffue, de 37 anos, assume principal destaque, na ausência do compatriota campeão em título, JC Ritchie.Terceiro colocado na ‘Race to Maiorca’, a hierarquia do Challenge Tour, Daffue já conquistou dois troféus esta temporada, no NTT DATA Pro-Am na África do Sul, em fevereiro, e o DP World PGTI Open, na Índia, no mês seguinte, e é um dos jogadores mais cotados em ação no traçado português, que esta semana assume um Par 71.Também bicampeão esta época, com vitórias no Blat Play9, em junho, e no Rosa Challenger Open, na primeira semana de setembro, o inglês John Gough, número cinco do ranking, tem igualmente presença garantida no único torneio nacional pontuável para o Challenge Tour, assim como o francês Julien Salen (4.º), vencedor do La Vaudreuil Golf Challenge, em julho.Além de Daffue, Sale e Gough, o dinamarquês Hamish Brown (6.º), vencedor de dois troféus do Challenge Tour em 2024, o sueco Will Enefer (8.º), que ganhou no início do ano o Cape Town Open, o sueco Adam Wallin (9.º) e o francês Maxence Giboudot (10.º) são os restantes jogadores do ‘top 10’ que, entre quinta-feira e domingo, vão lutar pela histórica taça do torneio nacional e os 320 pontos atribuídos ao campeão.Entre os protagonistas do 64.º Open de Portugal, realce ainda para a presença de 15 vencedores do circuito, esta temporada, entre os quais o dinamarquês Frederik Kjettrup, campeão no domingo do English Trophy.Nascido em 1953, o Open de Portugal é um dos torneios mais antigos do golfe europeu e integrou o calendário inaugural do European Tour em 1972. Atualmente faz parte da segunda divisão europeia e vai distribuir 300 mil euros em prémios monetários entre os 144 jogadores presentes na Aroeira, que recebeu o evento em 1996 e 1997.