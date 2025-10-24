Golfe. Tomás Melo Gouveia vence `play-off` diabólico de 5 buracos

O algarvio de 31 anos venceu o Lisbon Masters, de 10 mil euros em prémios monetários, realizado no centenário Lisbon Sports Club, em Belas, no concelho de Sintra.



Tomás Melo Gouveia já tinha ganho a primeira etapa do circuito, o Montebelo Golf Classic, em Viseu.



Curiosamente, ambas as vitórias foram alcançadas após um play-off e sempre frente a um adversário de nome Pedro: em Montebelo derrotou Lencart e em Belas Figueiredo.



Já Pedro Figueiredo teve de se contentar com o prémio de vice-campeão, no valor de 1.300 euros, mas mostrou todo o desportivismo que lhe é reconhecido.



«Eu e o Tomazinho partilhámos o ano inteiro no HotelPlanner Tour, partilhámos quartos, voltas de treino, jantares, talvez tenha sido a pessoa com quem estive mais este ano. Foi engraçado um play-off entre dois grandes amigos. Quando, agora, no 18, ele teve um putt para ganhar, até quis que ele o metesse, porque ele precisa disso para ir com confiança para a Escola de Qualificação e fico contente por ele ter ganho», declarou o antigo campeão nacional de 2013 e 2024.



O Lisbon Masters foi a quinta etapa do Timestamp Golf Tour, depois do Montebelo Golf Classic (Viseu), do 6.º Solverde Players Championship (Espinho), do Campeonato Nacional de Profissionais (Troia) e do 42.º Open Pro-Am do Clube de Golfe da Ilha Terceira (Açores). A próxima etapa será no PGA Aroeira, em Almada, em finais de novembro.



O Lisbon Masters trouxe o circuito nacional de profissionais, pela primeira vez no século XXI, ao Lisbon Sports Club, e termina amanhã com o Pro-Am.