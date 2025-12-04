Mais Modalidades
Golfista Daniel Rodrigues arranca Open da Austrália no 12.º posto
O golfista português Daniel Rodrigues, em estreia absoluta do DP World Tour, ficou hoje integrado no grupo dos 12.º classificados do Open da Austrália, enquanto Ricardo Melo Goveia está no 105.º posto.
Daniel Rodrigues, de 23 anos e profissional há cerca de um ano e meio, fechou o dia com 69 pancadas, duas abaixo do Par do campo, mercê de sete 'birdies' (uma abaixo do par do buraco) e cinco 'bogeys' (uma acima), melhorando, para já, a prestação em relação ao primeiro torneio da temporada, quando foi 33.º, há uma semana, no Australian PGA Championship.
Enquanto Daniel Rodrigues continua a fazer um bom arranque nesta sua temporada de estreia, Melo Gouveia não conseguiu replicar a boa prestação da semana passada, quando foi oitavo em Brisbane, tendo hoje efetuado uma volta em 74 pancadas (três acima), consequência de dois 'birdies', três 'bogeys' e um duplo-'bogey' (duas acima), que o deixa no grupo dos 105.º classificados.
Na frente do torneio seguem os australianos Elvis Smylie e Ryan Fox e o mexicano Carlos Ortiz, todos com 65 pancadas (seis abaixo).
