Golfista Daniel Rodrigues arranca Open da Austrália no 12.º posto

Daniel Rodrigues, de 23 anos e profissional há cerca de um ano e meio, fechou o dia com 69 pancadas, duas abaixo do Par do campo, mercê de sete 'birdies' (uma abaixo do par do buraco) e cinco 'bogeys' (uma acima), melhorando, para já, a prestação em relação ao primeiro torneio da temporada, quando foi 33.º, há uma semana, no Australian PGA Championship.



Enquanto Daniel Rodrigues continua a fazer um bom arranque nesta sua temporada de estreia, Melo Gouveia não conseguiu replicar a boa prestação da semana passada, quando foi oitavo em Brisbane, tendo hoje efetuado uma volta em 74 pancadas (três acima), consequência de dois 'birdies', três 'bogeys' e um duplo-'bogey' (duas acima), que o deixa no grupo dos 105.º classificados.



Na frente do torneio seguem os australianos Elvis Smylie e Ryan Fox e o mexicano Carlos Ortiz, todos com 65 pancadas (seis abaixo).