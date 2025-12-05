Golfista Daniel Rodrigues ascende à liderança no Open da Austrália

Daniel Rodrigues, de 23 anos e profissional há cerca de um ano e meio, terminou a segunda volta com 64 pancadas, sete abaixo do Par do campo, com oito ‘birdies’ (uma abaixo do par do buraco) e um 'bogeys' (uma acima).



O golfista português vem de um 33.º lugar no Australian PGA Championship, realizado há uma semana e que marcou o arranque da temporada.



Enquanto Daniel Rodrigues continua a fazer um bom arranque nesta sua temporada de estreia, Ricardo Melo Gouveia não conseguiu replicar a boa prestação da semana passada, quando foi oitavo em Brisbane, tendo falhado o 'cut'.



Ricardo Melo Gouveia terminou a segunda volta em 69 pancadas (depois de na quinta-feira ter feito 74), com duas pancadas abaixo do Par, com quatro ‘birdies’ e dois ‘bogeys’.



Daniel Rodrigues e Rasmus Neergaard-Petersen lideram com um agregado de 133 pancadas (nove pancadas abaixo do Par), seguidos dos australiano Min Woo Lee, terceiro, com 134.

