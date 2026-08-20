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Golfista Daniel Rodrigues começa Nexo Championship entre os 62.ºs classificados
O golfista português Daniel Rodrigues terminou hoje no grupo dos 62.ºs classificados a primeira volta do Nexo Championship, prova do DP World Tour, na Escócia, enquanto o compatriota Ricardo Melo Gouveia está entre os 120.ºs.
Daniel Rodrigues, de 23 anos e 260.º da hierarquia mundial, totalizou 75 pancadas, três acima do par do campo e em igualdade com mais 14 jogadores, após dois ‘birdies’ (uma abaixo) e cinco ‘bogeys’ (uma acima).
Pior desempenho teve Ricardo Melo Gouveia, de 35 anos e número um nacional no ranking, do qual é 246.º, ao contabilizar 80 golpes, oito acima do par, em função de dois ‘birdies’, quatro ‘bogeys’, um duplo ‘bogey’ (dois acima) e um quádruplo ‘bogey’ (quatro acima).
A prova é liderada pelo sueco Marcus Kinhult, 388.º da hierarquia, que fez 67 pancadas, cinco abaixo do par, depois de sete ‘birdies’ e dois ‘bogeys’.
O Nexo Championship, evento do circuito principal de golfe da Europa, disputa-se até domingo, no Trump International Golf Links, em Balmedie, na Escócia.
Pior desempenho teve Ricardo Melo Gouveia, de 35 anos e número um nacional no ranking, do qual é 246.º, ao contabilizar 80 golpes, oito acima do par, em função de dois ‘birdies’, quatro ‘bogeys’, um duplo ‘bogey’ (dois acima) e um quádruplo ‘bogey’ (quatro acima).
A prova é liderada pelo sueco Marcus Kinhult, 388.º da hierarquia, que fez 67 pancadas, cinco abaixo do par, depois de sete ‘birdies’ e dois ‘bogeys’.
O Nexo Championship, evento do circuito principal de golfe da Europa, disputa-se até domingo, no Trump International Golf Links, em Balmedie, na Escócia.