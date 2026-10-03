Golfista Daniel Rodrigues falha o `cut` por uma pancada no Alfred Dunhill

No Kingsbarns Golf Links, Daniel Rodrigues fez 73 pancadas, registando mais uma do que o PAR, depois de ter começado a prova com 72 (PAR) no Old Course de St. Andrews e de na sexta-feira ter feito uma excelente exibição e ter somado 66 (-6).



Daniel Rodrigues acabou por fazer a sua pior prestação naquele que em teoria é o menos difícil dos três percursos deste evento.



Com três ‘birdies’ e quatro ‘bogeys’, Daniel Rodrigues somou 73 pancadas em Kingsbarns, concluindo os 54 buracos da competição com um resultado agregado de 211 pancadas (-5), o que o deixou de fora do ‘cut’ por apenas uma pancada.



Passaram à derradeira volta do torneio, que tem lugar no domingo, em Old Course, um total de 70 golfistas.



O líder continua a ser o sul-africano Casey Jarvis, com -18 pancadas, seguido a duas pelo polaco Adrian Meronk e pelo inglês Matthew Jordan.



O próximo torneio do DP World Tour é o Open de Espanha, que se joga a partir de quinta-feira no Club de Campo Villa de Madrid. Daniel Rodrigues e Ricardo Melo Gouveia fazem parte da lista de inscritos.



