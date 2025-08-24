Golfista Pedro Figueiredo acaba na 16.ª posição o The Dutch Futures

O outro português na prova do circuito Challenge, Tomás Melo Gouveia, não passou o ‘cut’, depois de terminar as duas primeiras rondas na 83.ª posição, com 145 pancadas, três acima do par.





O golfista português Ricardo Melo Gouveia terminou hoje em 50.º o British Masters, depois de concluir as quatro voltas com um total de 288 pancadas, igualando o par.



Na quarta e derradeira volta em Sutton Coldfield, em Inglaterra, Melo Gouveia entregou um cartão de 72 ‘shots’ (igual ao par) e, com o 50.º posto, somou 22,5 pontos no ranking do DP World Tour, descendo para o 79.º posto.



O sueco Alex Noren repetiu o triunfo de 2016, ao terminar com 272 pancadas (16 abaixo do par), menos uma do que o dinamarquês Nicolai Hojgaard e o neozelandês Kazuma Kobori.



Na derradeira volta ao campo em Spijk, Figueiredo entregou um cartão com 70 ‘shots’, um abaixo do par do campo, terminando a nove pancadas do vencedor, o italiano Filippo Celli, que triunfou com duas de vantagem sobre o alemão Hurly Long.