Golfista Pedro Figueiredo na liderança de torneio dos Países Baixos

Depois de ter sido 13.º no primeiro dia, em que assinou 69 ‘shots’, dois abaixo do par, o golfista luso melhorou o desempenho no percurso de Spijk, com 66, marcando sete ‘birdies’ (dois abaixo do par do buraco) e dois ‘bogeys’ (dois acima).



Com um total de 135 pancadas, sete abaixo do par, Figueiredo divide com o norte-americano Palmer Jackson a liderança do torneio pontuável para o Challenge Tour, que decorre até domingo.



Já Tomás Melo Gouveia falhou o ‘cut’ nos Países Baixos, ficando na 83.ª posição, com um agregado de 145 pancadas, três acima do par, entregando um cartão com 72, depois de na quinta-feira ter fechado a ronda inaugural com 73.